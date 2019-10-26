США поймали на контрабанде нефти из Сирии: кадры космической разведки

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, — международным государственным бандитизмом. Настоящая причина этой незаконной деятельности США в Сирии лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, США доставили нефтедобывающее оборудование в обход собственных санкций, в чем помогли «ведущие западные корпорации». «Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией „Сэдкаб“, созданной при так называемой „Автономной администрации Восточной Сирии“», — добавил Конашенков.

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Он уточнил, что бензовозы находятся под защитой — их охраняют американский спецназ, частные военные компания и даже авиация. Деньги от контрабанды, по словам представителя Минобороны, поступают на счета американских ЧВК, а также спецслужб.

Накануне министр обороны США Марк Эспер рассказывал, что американские военные собираются отрезать боевикам доступ к нефтяным месторождениям возле Дейр-эз-Зора.