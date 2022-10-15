США пойдут на переговоры с Россией, но сейчас они им не нужны | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 02:34 Поделиться Telegram

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Viber США пойдут на переговоры с Россией, но сейчас они им не нужны Политолог Орлов: США не нужны переговоры с Россией РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посоветовал спросить американского лидера Джо Байдена, готов ли тот вести переговоры. Как заявил «360» политолог и директор центра CIGR Владимир Орлов, США сейчас не нужны никакие обсуждения с российской стороной. Они преследовали цель втянуть Россию в вооруженный конфликт и ослабить Европу, а сейчас эти процессы в самом разгаре.

Далее — прямая речь.

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Переговоры не нужны

На самом деле, США не нужны переговоры с Россией. Если мы будем исходить из того плана, который был озвучен еще бывшим президентом США Бараком Обамой о построении нового мирового порядка, то в США сейчас все достаточно хорошо. Тот план, который у них был написан по превращению США в очередного лидера нового мирового порядка, достаточно успешно развивается. Достаточно посмотреть на то, что происходит в Европе, достаточно посмотреть на тот вооруженный конфликт, который идет на территории Украины.

Насколько я понимаю логику американцев в этом вопросе, то им переговоры абсолютно не нужны. У них была задача втянуть Россию в этот военный конфликт, у них была задача начать ослабление Европы, и сейчас этот процесс идет полным ходом.

На ближайшей перспективе им совершенно не нужно это останавливать, а переговоры с Россией в их понимании будут означать, что тот процесс, который они запланировали, они должны будут его каким-то образом корректировать или отменять. Я не уверен, что им это нужно.

Россия подает сигналы Западу

Что касается нашей власти, которая регулярно заявляет о желании вести переговоры, мне сложно комментировать эту позицию. Хотя мы видели уже несколько раз проявление доброй воли, когда мы ушли из-под Киева, и зерновая сделка была.

Наша власть регулярно посылает сигналы Западу, а сейчас США, что она готова на переговоры, готова обсуждать военный конфликт и другие вопросы. Как мне кажется, нашим властям нужно посмотреть более внимательно на своих заокеанских контрагентов и попытаться понять логику наших противников. Уже после этого нужно, наверное, принимать какие-то политические решения.

Любой конфликт заканчивается переговорами так или иначе. Вопрос в том, достигнут ли США запланированных показателей к моменту, когда эти переговоры могут состояться.

Мы должны в первую очередь понимать, что у США есть свой план, у них есть своя игра, и они этот план реализуют.

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