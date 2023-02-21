Важное 21 февраля 2023, 12:22 США погрузили в хаос целые регионы — Путин Президент России Путин: из-за США погибли почти 900 тысяч человек

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США развязали войны, в которых погибли почти 900 тысяч человек и 38 миллионов стали беженцами. Они погрузили в хаос целые регионы, сказал в Гостином Дворе президент России Владимир Путин.

«Целые регионы погрузили в хаос. <...> Делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет», — объявил он на оглашении послания Федеральному собранию.

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Владимир Путин сказал, что в результате развязанных США войн погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллиона пришлось бежать. Но с человеческими жертвами никто не считался, потому что на кону триллионы долларов. Президент обвинил Штаты в том, что они навесили ярлыки на страны, народы и их лидеров, пытаясь отвлечь внимание своих граждан от растущих внутренних проблем.

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Он сказал, что именно Запад открыл путь нацистам в 1930-е годы в Германии, а теперь превратил Украину в проект «анти-Россия». Его корни — из XIX века. Такое происходило, по словам президента, с Австро-Венгрией и Польшей.

«Их цель — оторвать наши исторические земли от нас. Никакой новизны. Запад форсировал эту цель, поддержав переворот 2014 года. Ведь это был переворот», — сказал глава государства.

Расходы на эту кампанию не скрывали. По словам Владимира Путина, поток денег не прекратился. На Западе не пожалели средств на смуту в других регионах тоже.