Мир 24 мая 2023, 12:33 США подвергли угрозе энергетическую безопасность ЕС санкциями против России Додик: санкции США против России поставили под угрозу энергетическую безопасность Европы РИА «Новости»

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Антироссийские санкции, введенные Западом и США, поставили под угрозу энергетическую безопасность стран Евросоюза. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на XI Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве.

«Европейские страны вынуждены следовать политике США, хотя у них нет альтернативы российской нефти и газу», — отметил Додик.

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Этими действиями государства ЕС наносят прямой ущерб собственным экономическим системам, сообщил президент Республики Сербской. Такова суровая реальность современной энергетической политики Евросоюза, заключил Додик.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины заявил, что никогда не будет доверять Западу. По его словам, западные страны пытаются откупиться от ответственности. Что касается НАТО, то этот блок приносит исключительно зло.