США подтвердили поставки вооружения Украине для обороны

Поставки летального вооружения из США на Украину предназначались для обороны страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Военачальник принимает участие в слушаниях комитета по делам армии в палате представителей.

Один из участников заседания спросил генерала, требовалась ли Украине поддержка путем поставок летального оружия. Генерал Милли ответил утвердительно и подчеркнул, что военные направляли некоторые виды вооружения в Киев.

«Но оно предназначалось только оборонительных целей», — уточнил Милли.

На минувшей неделе издание Politico сообщило о заморозке военной помощи Украине, включая вооружения поражающего действия. Речь шла о системах противовоздушной и противотанковой обороны. Но в преддверии саммита в Женеве эту помощь заморозили.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя материал журналистов, заявил, что Киев получил полную поддержку, которую для него подготовили ранее. Дополнительное вооружение предназначалось на случай обострения на российско-украинской границе.