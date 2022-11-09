Мир 09 ноября 2022, 08:31 США подтолкнули Зеленского к изменению позиции по переговорам с Россией — СМИ Politico: власти США настояли на изменении позиции Зеленского по переговорам с Россией сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по началу переговорного процесса с Россией, заявили источники газеты Politico. По их данным, американские чиновники дали понять, что украинскому лидеру нужно показать миру готовность завершить конфликт мирным путем.

По информации Politico, Украина и Штаты долгое время обсуждали вопрос о переговорах с Россией. Он поднимался и во время визита в страну помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Один из источников газеты обратил внимание, что американская сторона не считает, что переговоры должны начаться незамедлительно.

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Накануне Зеленский перечислил пять условий для начала переговорного процесса с РФ. И среди них он не упомянул невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Politico сочла, что изменение позиции лидера Украины напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации Джо Байдена.

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