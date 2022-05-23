США подорвали доверие зарубежных инвесторов блокировкой активов России, заявили в Китае

Блокировка российских государственных и частных активов подорвала доверие иностранных инвесторов к финансовым институтам США. Последствия американских односторонних санкций обсудили в китайском издании Global Times.

Преследуя свои корыстные политические интересы, Америка в одностороннем порядке заморозила активы, принадлежащие России. Автор материала указывает, что таким же образом США могут поступить с любым иностранным капиталом, и никакие слова политиков не убедят иностранных инвесторов в безопасности их средств.

Глава Минфина США Джанет Йеллен пыталась играть «хорошего полицейского»: она указала на незаконность конфискации российских активов в пользу Украины. Однако едва ли это голос разума, пишет издание, это начало новой дискуссии о том, как сделать конфискацию законной.

«Их маленький трюк кристально ясен для международных инвесторов. <…> Если иностранные активы могут быть заморожены в доли секунды страной с эгоистичными политическими интересами, политики не должны даже тратить свое время, чтобы утверждать, что людям безопасно держать свои активы в стране», — считает автор статьи.

Это доказывает, что США не являются местом для безопасного хранения капиталов. Своим решением Вашингтон «подписал смертный приговор» американской финансовой системе.