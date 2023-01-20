20 января 2023, 07:47
США подорвали американские ценности планами отдать Украине конфискованные российские активы — посольство
Посольство России назвало планы передачи российских активов Украине дискредитацией США
Желание отдать Украине активы российского бизнеса дискредитирует Соединенные Штаты, которые позиционируют себя как «оплот» свободного предпринимательства. Такое заявление сделало посольство России в США на своей странице в Telegram.
«Налицо — игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей», — сказано в сообщении.
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Речь здесь идет о защите прав частной собственности. Дипломаты заявили, что Белый дом «не гнушается склонять фемиду» для обслуживания своих интересов. Американские власти в данном случае пошли на этот шаг для поддержки Украины и борьбы с «российской угрозой».
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«Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый „оплот“ свободного предпринимательства», — добавили в дипведомстве.
Представители посольство высказали мнение, что Штаты сами подрывают доверие к безопасности долларовой юрисдикции, а также к своей и международной финансовой системам.
Ранее глава рабочей группы Минюста США по поиску и аресту подпадающих под санкции российских средств Эндрю Адамс сообщил, что американские власти планируют направить в помощь киевскому режиму арестованные активы российских элит.
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