Мир 20 января 2023, 07:47 США подорвали американские ценности планами отдать Украине конфискованные российские активы — посольство Посольство России назвало планы передачи российских активов Украине дискредитацией США Википедия

Читать 360tv в

Желание отдать Украине активы российского бизнеса дискредитирует Соединенные Штаты, которые позиционируют себя как «оплот» свободного предпринимательства. Такое заявление сделало посольство России в США на своей странице в Telegram.

«Налицо — игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей», — сказано в сообщении.

Реклама

Речь здесь идет о защите прав частной собственности. Дипломаты заявили, что Белый дом «не гнушается склонять фемиду» для обслуживания своих интересов. Американские власти в данном случае пошли на этот шаг для поддержки Украины и борьбы с «российской угрозой».

Реклама

«Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый „оплот“ свободного предпринимательства», — добавили в дипведомстве.

Представители посольство высказали мнение, что Штаты сами подрывают доверие к безопасности долларовой юрисдикции, а также к своей и международной финансовой системам.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по поиску и аресту подпадающих под санкции российских средств Эндрю Адамс сообщил, что американские власти планируют направить в помощь киевскому режиму арестованные активы российских элит.