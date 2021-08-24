США подняли вопрос о контроле над аэропортом Кабула в беседе с талибами*

США подняли вопрос контроля над международным аэропортом в Кабуле со своими союзниками в Афганистане и запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан»*. Подробности переговоров американская сторона предпочла не разглашать.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал о ведущихся беседах на брифинге ведомства. Его трансляцию организовали в Twitter.

«Это стало предметом обсуждения с нашими союзниками и было предметом обсуждения со многими нашими партнерами», — отметил Прайс.

Он добавил, что между США, их партнерами, союзниками и талибами* существует фактическое согласие об удовлетворенности всех интересов функционирующим аэропортом.

Соединенные Штаты, по словам представителя Госдепа, окажут гуманитарную помощь афганскому народу через НКО, работающие в стране.

Сейчас США анализируют поддержку, которая была предоставлена американской стороной властям Афганистана раньше. Передачу средств по этой линии приостановили.

*«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.