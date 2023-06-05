Мир 05 июня 2023, 01:09 США подняли в небо истребители для перехвата самолета Reuters: США подняли истребители для перехвата бизнес-джета, упавшего позже в Вирджинии Freepik

Читать 360tv в

Правительство США подняло в воздух истребители из-за пролетевшего бизнес-джета Cessna Citation. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Бизнес-джет нарушил американское воздушное пространство и упал в штате Вирджиния. Судно было на автопилоте, поэтому не реагировало на предупредительные сигналы властей. Как отметили в материале, самолет упал не из-за работы истребителей.

Реклама

Жители столицы США и пригорода услышали громкий шум. Сначала оперативные службы опровергли сообщения о происшествиях в городе, однако журналисты позже подтвердили, что страшные звуки были связаны со случившимся.

Президента США Джо Байдена не было в Белом доме на момент происшествия. Тогда он играл в гольф неподалеку от военной базы Эндрюс в штате Мэриленд. Как отметили американские СМИ, истребители подняли именно с этой базы.

Ранее истребитель китайских ВВС перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Южно-Китайским морем. Вашингтон расценил это как «излишне агрессивные действия».