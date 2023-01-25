Мир 25 января 2023, 10:25 США подготовят программу для россиян «знакомство с Америкой»

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Посольство США в Москве подготовит для россиян программу, направленную на повышение «цифровой грамотности» и способствующую лучшему пониманию «американских ценностей». Об этом написал RT.

На эти цели Соединенные Штаты готовы выделить 250 тысяч долларов.

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Благодаря проекту россияне смогут лучше понимать, что же такое свобода печати, получат расширенный доступ к информации и повысят медийную и цифровую грамотность. Направление «Знакомство с Америкой» затронет культурные аспекты этой страны, говорится в документе.

Запуск проекта ожидается 1 июля 2023 года.

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