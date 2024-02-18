Мир 18 февраля 2024, 22:32 США подготовят ответ на размещение российского ядерного оружия в космосе Конгрессмен США Тернер заявил о подготовке ответа на угрозу России из космоса Роскосмос

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Совет национальной безопасности США подготовит план на вероятную угрозу России из космоса. Об этом по итогам встречи с советником Белого дома Джейком Салливаном заявил член глава комитета разведки Палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

Он подчеркнул, что уже призвал администрацию Белого дома предоставить общественности все данные разведки. Тернер подчеркнул, что ситуация напоминает полет китайского аэростата над территорией США осенью прошлого года.

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«Это очень серьезная угроза и администрация наконец начала принимать меры. Салливан пообещал представить подобный план, который, как я надеюсь, поможет решить эту проблему», — заявил Тернер.

В минувшую среду конгрессмен Тернер устроил массовую рассылку писем своим коллегам о возможностях России разместить в космосе ядерное оружие для поражения спутников.

Советник Белого дома по вопросам национальной Безопасности Джейк Салливан, комментируя закрытый брифинг с законодателями заявил, что его удивила несдержанность главы комитета разведки нижней палаты парламента. Но информация уже вышла в публичную плоскость. Президент США Джо Байден отдал распоряжение начать переговоры с российскими дипломатами в связи с разработкой противоспутникового оружия.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что речь пока идет о технологиях, которые не ввели в строй.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт не исключил, что за оружие американцы приняли буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что разработка носит исключительно гражданские цели и не несет военной угрозы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что заявления «о российском ядерном оружие в космосе» стала уловкой для убеждения Палаты представителей одобрить проект помощи Украине.