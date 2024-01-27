Мир 27 января 2024, 13:21 США подготовят для Украины гарантии безопасности на 10 лет WP: США весной представят Украине гарантии безопасности Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress

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Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает десятилетние обязательства по гарантиям безопасности Украине. Их представят весной 2024 года, сообщила газета The Washington Post (WP).

Новая стратегия будет значительно отличаться от планов на прошлый год. Тогда Соединенные Штаты и союзники направляли военное оборудование на Украину в надежде на успешное контрнаступление ВСУ. В 2024 году главной задачей станет укрепление существующих позиций.

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Также на Западе хотят, чтобы украинские власти сосредоточились на тактике, в которой добились успеха за последнее время, — ведении огня на большие расстояния, в том числе крылатыми ракетами французского производства. Их обещают поставить в течение следующих месяцев. Речь идет в том числе о «сдерживании» Черноморского флота РФ.

План представят при условии, что запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов одобрят в конгрессе.

При этом в Европе назрел «антикиевский центр силы». Его ядром оказались Венгрия и Словакия, к которым присоединились Хорватия и Австрия.