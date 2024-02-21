Мир 21 февраля 2024, 04:19 США подготовят 12 украинских пилотов к управлению истребителями F-16 лишь к августу ВВС США сообщили, что к августу подготовят 12 пилотов ВСУ для управления F-16 РИА «Новости»

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Военно-воздушные силы США в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель американских ВВС.

«Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом», — сообщил американский военный.

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На Украине уже начали готовить инфраструктуру для приема истребителей американского производства. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это комплексная работа и она идет по плану.

В июне 2024 года ВСУ могут получить истребители F-16 из Литвы. Количество машин не уточняется. Нидерланды пообещали поставить еще шесть самолетов, общее количество составляет 24, которое и обещали ранее.