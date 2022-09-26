США подготовили план действий на случай применения Россией ядерного оружия — Блинкен | 360°

Мир 26 сентября 2022, 03:37 Поделиться Telegram

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Viber США подготовили план действий на случай применения Россией ядерного оружия — Блинкен Глава Госдепа Блинкен: США вступили в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз Luke Jernejcic/Unsplash

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Соединенные Штаты подготовли план действий на случай возможного использования Россией ядерного оружия. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

По его словам, Америка вступила в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз.

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«Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь Пентагона заявлял об обратной точке зрения. Он сообщил, что Соединенные Штаты не видят причин менять уровень готовности американских ядерных сил.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Россия использует свой ядерный потенциал, если существование государства будет поставлено под угрозу.

По его словам, сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия, сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения.

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