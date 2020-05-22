США поделятся с союзниками данными о России

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Обязательства будут прекращены через полгода.

«Мы изучим варианты предоставления дополнительных изображений союзникам для устранения любых пробелов, которые могут возникнуть в результате выхода из соглашения», — заявили в Пентагоне.

Разрыв договора там объясняют тем, что Россия «постоянно нарушала свои обязательства».

«Договор по открытому небу был разработан десятилетия назад для повышения прозрачности, улучшения сотрудничества и взаимопонимания. Вместо этого Россия все чаще использует договор для поддержки пропаганды в попытке оправдать агрессию против своих соседей и может использовать его для военных целей против Соединенных Штатов и наших союзников», — заявили в американском военном ведомстве.

Договор по открытому небу действует с 1992 года, его участниками являются 34 государства, в основном это европейские страны.