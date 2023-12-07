Мир 07 декабря 2023, 13:13 США поддержкой Украины превратят конфликт во «второй Вьетнам» Нарышкин предупредил США о превращении конфликта на Украине во «второй Вьетнам» U.S. Department of Defense

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Решения администрации президента США Джо Байдена по Украине превратят конфликт во «второй Вьетнам», разрешать который придется последующим лидерам страны до появления здравомыслящего человека. Об этом в своей статье «2024 — год геополитического пробуждения» для журнала «Разведчик» написал глава СВР Сергей Нарышкин.

В своем прогнозе он не исключил, что западные политики постараются максимально затянуть боевые действия, рассчитывая на истощение России за счет нарушающих международное право санкций и продолжения поставок Украине оружия и военной техники.

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Но продолжение такой политики приведет к дальнейшей потере авторитета стран Запада, а Украина окончательно превратится в «черную дыру», куда утекут материальные и человеческие ресурсы.

«США рискуют устроить себе „второй Вьетнам“, с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это „жерло“», — написал Нарышкин.

Сенат США в очередной раз заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении единого пакета помощи Украине и Израилю на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Против принятия документа выступили представители Республиканской партии, которые потребовали дополнить законопроект выделением средств для борьбы с мигрантами.

Не помогли даже угрозы Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что победа России на Украине заставит американскую армию вмешаться.