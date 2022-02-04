США готовы поддержать возвращение к переговорам по деэскалации конфликта в Донбассе. Об этом в беседе с ТАСС заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Если США будут полезны, то мы готовы быть полезными», — заявила Нуланд.

Политик отметила, что в последние несколько лет переговоры не складывались, потому что они проходили «в стиле театра кабуки».

Нуланд не объяснила, какие конкретно действия предпримут США для реализации Минских соглашений. Также она добавила, что не видела заявления руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы о невозможности предоставления Донбассу особого статуса.

Ранее Кулеба заявил изданию «Речь Посполитая», что Украина не даст Донбассу особый статус.

«На всех переговорах с Украиной Зеленский заявлял, что готов исполнять Минские соглашения. Однако он настаивает, чтобы обязательства России, ЛНР и ДНР также исполнялись», — заявила Нуланд.

Она добавила, что России необходимо вывести Вооруженные силы с Украины и не оказывать военную помощь ДНР и ЛНР.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США выступают за разрядку напряженных отношений между Украиной и Россией путем выполнения пунктов Минских соглашений.