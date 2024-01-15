Мир 15 января 2024, 09:34 «США поддержат своих друзей». Американская делегация обратилась к новому руководству Тайваня Экс-советник по нацбезопасности Хэдли: обещания США Тайваню тверды, как скала Wiktor Dabkowski / Global Look Press

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США рассчитывают на сохранение американо-тайваньских отношений на прежнем уровне. Данные предыдущему правительству обещания останутся в силе, заверил главу администрации Тайваня Цай Инвэнь бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Межпартийная делегация США приехала в Тайбэй сразу после выборов главы администрации и депутатов Законодательного Юаня. Стивен Хэдли поздравил с успешным завершением голосования, выразил надежду на продолжение тайваньско-американских отношений под руководством нового правительства, обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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«Я рад возможности встретиться с президентом Цайем, чтобы подтвердить, что приверженность Соединенных Штатов обещаниям Тайваню является твердой, как скала, принципиальной и двухпартийной и что США поддержат своих друзей», — сказал экс-советник.

Другой член делегации, бывший замглавы Госдепа США Джеймс Штейнберг, заявил, что американские власти независимо от того, демократы или республиканцы стояли у руля, поддерживали Тайвань. Он призвал разрешать конфликты в регионе мирными средствами.

Выборы на Тайване прошли 13 января. Новым главой администрации стал сторонник независимости острова, представитель Демпартии Лай Циндэ. Он призвал к диалогу с Китаем.