Мир 28 ноября 2022, 12:49 США поддержат гражданские организации Ирака и выделят на их развитие 25 миллионов долларов

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Финансовая поддержка в размере 25 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда рублей) благоприятно повлияет на развитие организаций гражданского общества в Ираке. Оказать такую помощь планирует агентство по международному развитию США, сообщает RT.

Такая мера поддержки усилит и повысит участие женщин и молодежи в государственной жизни Ирака. Отмечается, что благодаря проделанной работе в Ираке может сформироваться устойчивый гражданский сектор.

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Кроме того, поддержка данного сектора позволит граждан принимать активное участие в различных сферах и принимать решения, к примеру, в вопросах изменения климата. Отмечается, что США поддерживают развитие гражданского общества Ирака на протяжении долгих лет.

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