США поддержали вступление Северной Македонии в НАТО

Министр обороны республики Северная Македония Радмила Шекеринская сообщила, что Вашингтон поддерживает устремления Скопье по вступлению в альянс, и пообещала продолжить работу в этом направлении.

Об этом Шекеринская сообщила на встрече с прибывшим с рабочим визитом заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмером.

Северная Македония заявила об отсутствии доказательств «российского вмешательства» Подробнее

«Ратификация протокола в Сенате конгресса США и визит госсекретаря Помпео являются ярким свидетельством стратегического партнерства и поддержки Северной Македонии со стороны США. Несостоявшееся решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении в ЕС не меняет нашей позиции: мы продолжим работать над достижением наших стратегических целей — членства в Европейском союзе и НАТО», — цитирует министра ТАСС.

Протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО был принят Сенатом США 22 октября большинством голосов. Решение было принято после того, как Франция и Нидерланды заблокировали обсуждение вступления Северной Македонии в ЕС на саммите 17–18 октября глав государств и правительств Евросоюза.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев назвал данное решение глав Евросоюза ошибкой и предложил провести досрочные выборы в парламент страны, чтобы граждане смогли подтвердить свое доверие правительству и его курсу. Со схожей позицией выступил премьер-министр Албании Эди Рама, заявив, что его страна продолжит прилагать усилия для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

Как утверждает издание Defense news, решение Сената означает небольшую, но важную победу Скопье после блокировки переговоров с ЕС.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш подчеркнул, что таким образом США хочет обеспечить Северной Македонии поддержку в Европе.