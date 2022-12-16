Мир 16 декабря 2022, 07:28 США поддержали решение ЕС ввести минимальную ставку налога для крупных компаний Глава Минфина США Йеллен поддержала решение ЕС по налогу на прибыль для крупных компаний Unsplash

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США приветствуют решение Евросоюза ввести минимальный налог на прибыль для крупных компаний. Соответствующее заявление сделала министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

«Я приветствую решение всех 27 государств — членов Европейского союза принять директиву о введении минимального глобального налога для корпораций», — процитировал документ ТАСС.

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Йеллен отметила, что нововведение выгодно скажется и на ее стране: у компаний появится стимул сохранять рабочие места и оставлять свои штаб-квартиры именно в Соединенных Штатах.

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Еврокомиссия представила законопроект о введение минимальной налоговой ставки для крупных компаний в 15% еще в прошлом году. Предполагалось, что правила распространятся на европейские и международные корпорации с материнской или дочерней структурой в США и годовым доходом свыше 750 миллионов евро. На днях стало известно, что постпреды государств ЕС единогласно одобрили введение этой инициативы.