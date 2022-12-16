16 декабря 2022, 07:28
США поддержали решение ЕС ввести минимальную ставку налога для крупных компаний
Глава Минфина США Йеллен поддержала решение ЕС по налогу на прибыль для крупных компаний
США приветствуют решение Евросоюза ввести минимальный налог на прибыль для крупных компаний. Соответствующее заявление сделала министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
«Я приветствую решение всех 27 государств — членов Европейского союза принять директиву о введении минимального глобального налога для корпораций», — процитировал документ ТАСС.
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Йеллен отметила, что нововведение выгодно скажется и на ее стране: у компаний появится стимул сохранять рабочие места и оставлять свои штаб-квартиры именно в Соединенных Штатах.
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Еврокомиссия представила законопроект о введение минимальной налоговой ставки для крупных компаний в 15% еще в прошлом году. Предполагалось, что правила распространятся на европейские и международные корпорации с материнской или дочерней структурой в США и годовым доходом свыше 750 миллионов евро. На днях стало известно, что постпреды государств ЕС единогласно одобрили введение этой инициативы.
США
Евросоюз
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