Мир 13 февраля 2024, 07:06 США обрадовались постановлению Евросоюза по доходам от активов России Госдеп США похвалил Совет ЕС за изъятие доходов от активов РФ в пользу Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американское правительство поддержит любые меры Евросоюза, которые легализуют конфискацию доходов от активов России. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев», — сказал он.

Реклама

США, по словам Мэттью Миллера, продолжили обсуждать с союзниками, как в рамках национального законодательства и международного права изъять и использовать российские активы. Он заявил, что переговоры на эту тему вели в том числе на площадке G7.

Совет ЕС утвердил постановление, которым запретил европейским депозитариям на свое усмотрение распоряжаться полученной от заблокированных активов России прибылью. Деньги переведут на специальные счета. МИД России объяснил заинтересованность в конфискации российских доходов собственными долгами Евросоюза и нежеланием продолжать спонсировать украинский проект.