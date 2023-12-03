Мир 03 декабря 2023, 20:25 США поддержали план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС NBC: Белый дом назвал полезной тактикой ликвидацию Израилем руководства ХАМАС РИА «Новости»

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Израиль намерен ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, а в США такой подход считают полезным. Об этом сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Конечно, нужно ликвидировать и источники их финансирования, и мы ввели санкции в отношении самого ХАМАС», — заявил он.

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Если руководство палестинского движения будет уничтожено, то ХАМАС будет сложнее проводить свои операции. Джон Кирби подчеркнул, что сложно уничтожить саму идеологию.

Кирби также говорил о том, что ничего не знал про план ХАМАС напасть на Израиль. При этом некоторые издания сообщали, что израильские официальные лица получили данные ХАМАС о теракте 7 октября еще за год до того, как он произошел. Документ якобы распространили среди израильских военных и представителей разведки.

Ранее армия Израиля заявила, что проведет операцию высокой интенсивности в Газе. Израильские военные до этого проводили рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан.