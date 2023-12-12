Мир 12 декабря 2023, 18:35 США поддержали наземную операцию Израиля в секторе Газа — Нетаньяху Нетаньяху: Израиль получил в США полную поддержку наземной операции в Газе Ilia Yefimovich/dpa

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Израиль получил всеобъемлющую поддержку США для наземного входа в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его процитировала газета Times of Israel.

По его словам, Белый дом поможет Израилю сдержать международное давление и продолжить военную операцию в секторе Газа.

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Премьер-министр выразил признательность американскому руководству за спасение заложников и содействие в борьбе с ХАМАС. Он подтвердил, что между США и Израилем возникали разногласия, но стороны смогли прийти к консенсусу по многим вопросам.

«После интенсивного диалога с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку наземной операции и сдерживания международного давления с целью прекращения войны», — указал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль не может проиграть конфликт с ХАМАС и не допустит, чтобы палестинские боевики управляли сектором Газа.

Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль сумеет освободить всех своих похищенных граждан. Он заявил, что у страны есть сила воли и решимость для достижения поставленных целей.