12 декабря 2023, 18:35
США поддержали наземную операцию Израиля в секторе Газа — Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль получил в США полную поддержку наземной операции в Газе
Израиль получил всеобъемлющую поддержку США для наземного входа в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его процитировала газета Times of Israel.
По его словам, Белый дом поможет Израилю сдержать международное давление и продолжить военную операцию в секторе Газа.
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Премьер-министр выразил признательность американскому руководству за спасение заложников и содействие в борьбе с ХАМАС. Он подтвердил, что между США и Израилем возникали разногласия, но стороны смогли прийти к консенсусу по многим вопросам.
«После интенсивного диалога с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку наземной операции и сдерживания международного давления с целью прекращения войны», — указал Нетаньяху.
Он добавил, что Израиль не может проиграть конфликт с ХАМАС и не допустит, чтобы палестинские боевики управляли сектором Газа.
Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль сумеет освободить всех своих похищенных граждан. Он заявил, что у страны есть сила воли и решимость для достижения поставленных целей.
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Конфликт Израиля и Палестины
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