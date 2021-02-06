США поддержали кандидатуру представительницы Нигерии на пост главы ВТО

Вашингтон поддержал кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом, как сообщила газета «Известия», сказано в заявлении офиса торгового представительства Штатов.

В финальный раунд выбора нового главы ВТО, как осенью сообщили в организации, вышли две претендентки: это министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи и бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала. Таким образом, впервые в истории ВТО, во главе организации встанет женщина.

Накануне Ю Мен Хи сняла свою кандидатуру.

«[Вашингтонская] администрация <…> рада сообщить о своей решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО», — сказано в тексте офиса торгового представительства США.

До этого 66-летняя нигерийка работала во Всемирном банке исполнительным директором. Она претендовала на пост главы организации в 2012 году.