Мир 02 мая 2023, 11:27 США поддержали атаки ВСУ на российские объекты Госдеп США поддержал атаки ВСУ на российские объекты Официальный сайт президента Украины

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США продолжат поддерживать Украину и предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за якобы «агрессивное вторжение» в эту страну. Об этом заявил зампредставителя Госдепа Ведант Патель, комментируя атаки украинских беспилотников на объекты в России. Пателя процитировали на сайте департамента.

«Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой», — указал он.

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ВСУ периодически предпринимают попытки атак на Крым и Севастополь. Два украинских беспилотных летательных аппарата летели в сторону севастопольской нефтебазы 29 апреля. Один из них долетел до нефтяного резервуара и спровоцировал пожар. Ни пострадавших, ни разрушений не было. Один дрон сбили системы противовоздушной обороны.

Накануне, 1 мая, власти Севастополя информировали об очередной атаке беспилотников со стороны Украины. Силы российского флота вместе с силами ПВО отразили нападение, один дрон быстро сбили. В тот же день беспилотник удалось сбить в западной части Крыма.