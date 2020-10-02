США почувствовали опасность от российских подлодок

Соединенные Штаты больше не являются «недосягаемыми» в сфере обороны. После модернизации подводного флота с ними может конкурировать Россия. Такое заявление сделал командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл.

«Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — сказал он. Его процитировал портал Business Insider.

Издание отметило, что, хотя в российском флоте сейчас меньше субмарин, чем было в СССР, они более качественные и современные. В частности, подлодки бесшумные, имеющие возможность ударять по наземным объектам, они, кроме того, обладают большей автономностью. Во время боевых действий в Сирии Россия уже показала крылатые ракеты «Калибр». Тогда она нанесла удары с субмарин по целям, находящимся на суше.

Исходя из вышесказанного, Штатам нужно побыстрее подготовиться к подводной войне. Такое мнение высказал директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен. По его словам, этот момент может стать решающим, если случится война.

Ранее Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) заявил о высокой боеготовности Вооруженных сил России. Британцы считают, что РФ в настоящее время находится в своей лучшей форме со времен холодной войны.