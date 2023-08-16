Мир 16 августа 2023, 13:40 США побили антирекорд по случаям массовой стрельбы Gun Violence Archive: США побили антирекорд по эпизодам массовой стрельбы Википедия

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В августе 2023 года США достигли антирекорда по происшествиям с массовой стрельбой. За месяц показатель превысил статистику предыдущих лет. Об сообщил портал Gun Violence Archive.

Наибольшее число случаев с массовой стрельбой зафиксировали во время президентства Джо Байдена. За 227 дней текущего года произошло 443 подобных эпизода в 41 штате и столичном округе Колумбия.

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За такой же период 2022 года выявили 414 случаев массовой стрельбы. Динамика говорит о том, что по среднему показателю за день в США происходит по два эпизода. Если статистика не снизится, то к концу года показатель достигнет 700 происшествий.

На портале указали, что в США стрельбу считают массовой, если в результате пострадали более четырех человек. За последнюю декаду число подобных эпизодов возросло втрое.

При этом сам Байден назвал подобные происшествия «эпидемией вооруженного насилия». Американский лидер заявил, что приоритетной задачей администрации стало устранение этой проблемы. Однако серьезных успехов в данном деле нет.

В ходе массовой стрельбы в Кливленде как минимум девять человек получили огнестрельные ранения. Стрелок открыл огонь по толпе людей на оживленной центральной улице. До этого в Нью-Йорке мужчина на скутере начал стрелять по прохожим, один человек погиб и еще двое получили ранения.

Также пять человек пострадали при стрельбе на территории Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде.