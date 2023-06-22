Мир 22 июня 2023, 08:45 США по просьбе Украины встретятся со странами Юга ради мирного урегулирования конфликта FT: Салливан и Нуланд обсудят с ЮАР, Бразилией, Турцией и Индией мирные планы по Украине РИА «Новости»

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В Копенгагене пройдет встреча представителей США и стран глобального Юга, на которой обсудят детали мирного урегулирования конфликта на Украине. Ее проведут по просьбе киевского режима, сообщило издание Financial Times.

Окончательный список участников мероприятия еще не утвердили, но пригласили представителей Индии, Бразилии, ЮАР и Турции. Своего наблюдателя, по словам источника журналистов, может отправить Китай. Со стороны Запада выступят представители США и Евросоюза. Белый дом представят помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд.

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Провести встречу со странами глобального Юга предложила сама Украина. Мероприятие пройдет в ближайшие выходные, 24–25 июня, в столице Дании. Делегации обсудят «мирные принципы» без выработки конкретных решений.

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