США взяли в плен двух жен аль-Багдади

Военные США в ходе военной операции, в результате которой был ликвидирован глава «Исламского государства»* Абу Бакр аль-Багдади, взяли в плен подчинявшихся террористу боевиков и двух жен аль-Багдади. На женщинах были пояса самоубийц.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главы «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. По словам главы Белого Дома, в ходе операции американские военнослужащие решили ряд других боевых задач.

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В частности, им удалось пленить ряд боевиков, которые подчинялись аль-Багдади. Кроме того, в руки американцев попали две жены главы боевиков. На женщинах были надеты пояса самоубийц. К счастью, взрывчатка не сработала, женщины остались живы.

«Было две женщины, две жены, обе — в поясах, они не сработали», — сказал Трамп.

В ходе своего отчета Трамп поблагодарил за успешно проведенную операцию российских военных. Американский лидер подчеркнул, что без их помощи, а также без помощи военных Сирии, Ирака и Турции операция не была бы настолько успешной.

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Абу Бакр аль-Багдади при этом погиб, «как собака и трус», добавил Трамп. Мир при этом стал намного безопаснее, подчеркнул американский лидер.

Российское Минобороны, к слову, до сих пор не подтвердило факт ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. По заявлению российских военных, «достоверной информации» о гибели боевика у них до сих пор нет.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России