США планируют выделить более миллиона долларов на «поддержку демократии» в Сирии
Госдепартамент США намеревается выделить до 1,5 миллиона долларов на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии». Об этом сообщил RT.
Главная цель Бюро — поддержка программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия и подотчетности посредством целенаправленного взаимодействия с гражданским обществом Сирии.
Госдеп планирует посодействовать активистам, помочь создать союзы и сетевые объединения, предоставить правозащитную помощь, укрепить взаимодействие гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом. А также поспособствовать реинтеграции вернувшихся в Сирию беженцев и восстановлению отношений между группами населения.
Сообщается, что проект должен привести к долгосрочным реформам в стране.