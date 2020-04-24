США планируют выделить более миллиона долларов на «поддержку демократии» в Сирии

Главная цель Бюро — поддержка программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия и подотчетности посредством целенаправленного взаимодействия с гражданским обществом Сирии.

Госдеп планирует посодействовать активистам, помочь создать союзы и сетевые объединения, предоставить правозащитную помощь, укрепить взаимодействие гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом. А также поспособствовать реинтеграции вернувшихся в Сирию беженцев и восстановлению отношений между группами населения.

Сообщается, что проект должен привести к долгосрочным реформам в стране.