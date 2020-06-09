США планируют ввести санкции против Норвегии из-за «Северного потока — 2»
Власти США намерены ввести санкции против норвежской энергетической сертификационной компании Det Norske Veritas. Соединенные Штаты заявили, что пойдут на такой шаг, если организация одобрит строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на иностранное издание.
«Газпром» уже находится под санкциями США, но Россия обеспечила проекту продолжение, переориентировав активы фирмы под другие корпоративные вывески, заявил журналист Том Роган.
Ранее сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин разработали новый законопроект, согласно которому вводятся санкции против любых организаций, оказывающих услуги по завершению строительства «Северного потока — 2».
«Короче говоря, если на компанию наложат санкции, то „Северный поток — 2“ может никогда вообще не реализоваться. Это будет очень хорошо», — написал Роган.
Власти Америки считают, что трубопровод угрожает безопасности США и Европы, так как это укрепит «железную хватку» России.