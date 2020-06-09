«Газпром» уже находится под санкциями США, но Россия обеспечила проекту продолжение, переориентировав активы фирмы под другие корпоративные вывески, заявил журналист Том Роган.

Ранее сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин разработали новый законопроект, согласно которому вводятся санкции против любых организаций, оказывающих услуги по завершению строительства «Северного потока — 2».

«Короче говоря, если на компанию наложат санкции, то „Северный поток — 2“ может никогда вообще не реализоваться. Это будет очень хорошо», — написал Роган.

Власти Америки считают, что трубопровод угрожает безопасности США и Европы, так как это укрепит «железную хватку» России.