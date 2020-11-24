США планируют укреплять «демократические ценности» в Турции

По данным портала «Политика сегодня», в документе говорится, что в первую очередь планируется работа над «установлением личных, образовательных и деловых связей между народами Турции и США». Также штаты планируют борьбу с терроризмом и укрепление экономики в стране.

«Американцы считают, что они посланы самим богом на землю спасать всех от авторитаризма и прочее. И на это идут большие деньги», — прокомментировал профессор РУДН Юрий Почта,