США планируют подготовку «украинских повстанцев» в трех странах НАТО

В случае вторжения России на Украину власти США рассматривают возможность оказания помощи «украинским повстанцам». Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

По информации издания, Вашингтон предполагает, в числе прочего, организовать подготовку украинских бойцов. Она будет проходить на территории стран восточного фланга НАТО — в Польше, Румынии и Словакии.

Источники NYT также рассказали, что США и их союзники по НАТО намерены помочь Украине и с позиции материально-технического обеспечения, а также обеспечить поставки оружия. Кроме того, Украина при гипотетическом вторжении РФ получит медицинское оборудование и услуги. Гражданам страны предоставят убежища «в случае наступления России».

В случае эскалации ситуации помощь Украине будут оказывать Минобороны и ЦРУ. При этом от первого ведомства помощь станет поступать открыто, от второго тайно.

Ранее в Пентагоне заявили о том, что Россия в настоящее время ищет поводы для вторжения на Украину, США обладают подтверждающей намерения РФ информацией.