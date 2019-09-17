США планируют доказать в ООН причастность Ирана к атакам на Саудовскую Аравию

По информации агентства, США уверены в том, что атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco проводились с территории Ирана, с использованием крылатых ракет.

Ранее The Wall Street Journal, также ссылаясь на источники, опубликовала материал, в котором говорилось, что, по данным американской разведки, для атаки на нефтяные месторождения Иран задействовал не менее 10 ракет и свыше 20 беспилотников.

По данным CBS News, который ссылается на американских чиновников, нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии проводились из южной части Ирана. Запуск беспилотников производился с иранской базы рядом с границей с Ираком, сообщал CNN.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. В следствии атаки загорелись крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco.

Ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Вашингтон обвинили в атаках Иран.

Из-за остановки крупнейших в мире нефтяных предприятий добыча природного ископаемого в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а цены на «черное золото» выросли.