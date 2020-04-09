    09 апреля 2020, 10:23

    США планирует выделить до 5 млн долларов на развитие гражданского общества в Косове

    Анастасия Кременчугская

    Агентство США по международному развитию (USAID) хочет выделить средства для развития гражданского общества в Косове. За пять лет планируется выдать пять миллионов долларов, сообщил RT.

    Планируется, что цель такой работы — усиление взаимной подотчетности между властями, организациями гражданского общества (ОГО) и населением путем расширения гражданского участия и снижения зависимости от доноров.

    «Предлагаемые ОГО решения по демократическим, социальным и экономическим вопросам на местном и национальном уровнях станут в большей степени соответствовать потребностям и приоритетам граждан», — пояснили в США.

    Участвовать в конкурсе могут местные организации и партнеры, зарегистрированные в Косове. Партнеры должны за последние пять лет получить от USAID помощь не более 25 миллионов долларов.