США планирует выделить до 5 млн долларов на развитие гражданского общества в Косове

Планируется, что цель такой работы — усиление взаимной подотчетности между властями, организациями гражданского общества (ОГО) и населением путем расширения гражданского участия и снижения зависимости от доноров.

«Предлагаемые ОГО решения по демократическим, социальным и экономическим вопросам на местном и национальном уровнях станут в большей степени соответствовать потребностям и приоритетам граждан», — пояснили в США.

Участвовать в конкурсе могут местные организации и партнеры, зарегистрированные в Косове. Партнеры должны за последние пять лет получить от USAID помощь не более 25 миллионов долларов.