Мир 09 декабря 2022, 01:33 США начнут сдерживать аресты американцев за рубежом с помощью санкций Белый дом: США готовы применить санкции в ответ на арест граждан за рубежом Википедия

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Администрация Джо Байдена расширила имеющиеся инструменты, чтобы препятствовать арестам граждан США в других странах. Речь идет об угрозе введения санкций, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Правительство США может использовать эти инструменты для того, чтобы <…> решать проблему арестов американцев за рубежом, в том числе за счет возможности создавать санкции и визовые ограничения для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к несправедливым задержаниям», — объяснила она.

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Журналисты задали Жан-Пьер вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность активизировать аресты россиян, которые находятся под американскими санкциями, чтобы «иметь больше рычагов воздействия при переговорах».

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«Мне нечего дополнительно добавить и не о чем заранее сообщить относительно вашего вопроса», — ответила представитель Белого дома.

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