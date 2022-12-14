Мир 14 декабря 2022, 09:07 США перестали запрещать Зеленскому территориальные уступки России — СМИ ТАС: США начали подталкивать Украину к территориальным уступкам на переговорах с Россией РИА «Новости»

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Власти США и других западных стран трижды изменили свою позицию по Украине. Если сначала они запретили президенту Владимиру Зеленскому соглашаться на территориальные уступки, то теперь решили сделать послабления. Такую динамику заметил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

В марте киевский режим согласился обсудить с Россией статус Крыма, Донбасса и мирное урегулирование конфликта, но США и Великобритания запретили ему это делать. Теперь, в ноябре, на Западе изменили мнение и сняли запрет на переговоры как таковые, но только на условиях Украины. Теперь отменили и это ограничение — по мнению Теда Снайдера, Белый дом решил, наоборот, подтолкнуть Украину к переговорам, причем с территориальными уступками.

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Он сопоставил заявления американских политиков начиная с февраля. Большую часть года администрация президента США исключала саму возможность переговоров, однако в ноябре советник по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским и посоветовал разрешить конфликт дипломатическим путем. Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон 1 декабря заявили, что продолжат защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако через несколько дней госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь шла о территориях по состоянию на февраль 2022 года.

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«Когда переговоры наконец начнутся, США могут согласиться на то, чтобы Россия сохранила суверенитет над Крымом и даже частями Донбасса. Все, что сверх этого, зависит от Украины», — сказал Тед Снайдер.

Он уверен, что слова Энтони Блинкена — не оговорка. США и НАТО подтолкнули Украину к переговорам с Россией и территориальным уступкам, чтобы остановить конфликт.