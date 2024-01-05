Мир 05 января 2024, 02:55 США перестали верить в победу Украины над Россией Экс-советник Рейгана Бэндоу: США ждут от Украины диалога с Россией РИА «Новости»

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Американские власти полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают ее начать переговоры с Россией. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины», — отметил он.

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По мнению экс-советника, в Вашингтон считают, что обе стороны конфликта должны начать вести переговоры

Бэндоу обратил внимание на заявления США об Украине, которые значительно изменились. Если в начале боевых действий Белый дом говорил о поражении России, то теперь он делает уклон в сторону дипломатического решения конфликта.

«Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам», — резюмировал он.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат помогать Украине столько, сколько нужно. Однако уровень поддержи изменится.