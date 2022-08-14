По мере того как украинский президент Владимир Зеленский «раскрывает свою истинную природу», США постепенно перестают ему доверять. Об этом написало Newsweek.

«В течение нескольких месяцев украинский президент пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики. Но <…> буквально за последние несколько дней повествование заметно изменилось», — заметили в издании.

Журналисты напомнили о публикации The New York Times, в которой Томас Фридман, «один из самых надежных стенографистов Белого дома», указал на то, что «официальные лица США гораздо больше обеспокоены руководством Украины, чем показывают», и между США и Зеленским «существует глубокое недоверие».

В Newsweek отметили, что Зеленский закрыл все оппозиционные СМИ на Украине, запретил политическую оппозицию, «заявил, что России придется убить каждого киевлянина, чтобы добраться до него, но при этом нашел время, чтобы сфотографироваться для американского модного журнала Vogue».

В то же время новостной отдел телерадиокомпании CBS News тоже рассказал о безрассудстве отправки «горы денег американских налогоплательщиков в одну из самых коррумпированных стран на Земле».

Журналисты Newsweek добавили, что Зеленский только что обратился к Китаю с требованием прямых переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином для помощи в «восстановлении Украины».

«Зеленский открыто заигрывает с самым опасным противником США — Коммунистической партией Китая. С этим жалким обращением со шляпой в руке к <…> пекинскому политбюро Зеленский решительно отказывается от любых притязаний на то, чтобы быть образцом прав человека», — заключили авторы материала.