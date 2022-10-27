Мир 27 октября 2022, 01:16 США пересмотрят условия потолка цен на российскую нефть — СМИ Bloomberg: США решили смягчить ограничение потолка цен на российскую нефть РИА "Новости"

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Американским властям пришлось пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть. Они планируют смягчить ограничения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Официальные лица США были вынуждены свернуть план по ограничению цен на российскую нефть из-за скептицизма со стороны инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью стоимости нефти и усилиями центробанков по сдерживанию инфляции», — написали авторы статьи.

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Они добавили, что у США не получилось лишить Россию нефтяных доходов с помощью введения жесткого ограничения цен. Вместо этого американцам и Евросоюзу, скорее всего, придется согласиться на более свободно управляемый потолок цен. Причем стоимость нефти будет больше, чем предполагалось изначально.

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По словам собеседников агентства, применять ограничения собираются только страны «Большой семерки» и Австралия.

Ранее журналисты сообщали, что Минфин США предлагал ввести потолок цен на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.