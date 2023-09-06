Мир 06 сентября 2023, 00:09 США пересмотрят поставки техники ВСУ после уничтожения Challenger 2 MWM: власти США могут пересмотреть поставки ВСУ после уничтожения Challenger 2 РИА «Новости»

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США и другие страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения Россией британского танка Challenger 2. Такое мнение выразили авторы американского журнала Military Watch.

«В то время как страны Запада обсуждают вопрос дальнейших поставок Украине, потеря танка, огромный урон которому еще никому не удавалось нанести до этого момента, скорее всего повлияет на ход обсуждения», — сказано в материале.

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По мнению журналистов, уничтожение Challenger 2 стало тревожным сигналом для Соединенных Штатов, так как они собирались поставить собственные танки M1A1 Abrams. При этом эти машины более уязвимы, чем ликвидированный британский танк.

Журнал назвал это событие очередной победой России, которая может изменить отношение Запада и заставить его пересмотреть свои позиции в конфликте.

Challenger 2 ликвидировали ударом российской артиллерии на Запорожском направлении. РФ стала первой страной в мире, уничтожившей такой танк.