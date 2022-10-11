США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти | 360°

Мир 11 октября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти Представитель Белого дома Кирби: Байден пересмотрит отношения с Саудовской Аравией РИА Новости

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Президент США Джо Байден намерен пересмотреть отношения страны с Саудовской Аравией после решения консорциума нефтедобывающих стран ОПЕК+ сократить объемы добычи. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Он пояснил, что американский лидер готов провести необходимую работу с Конгрессом по выстраиванию дальнейших отношений с Саудовской Аравией.

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Агентство отметило, что такое заявление Белый дом выпустил сразу после призыва сенатора от демократической партии Боба Менендеса заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией и прекратить продажу большей части оружия.

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Решение о снижении объемов добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки страны ОПЕК+ приняли на минувшей неделе. Новое правило начнет действовать с ноября. Кроме того, консорциум договорился о продлении сделки по снижению добычи нефти на весь 2023 год.

По данным СМИ, сильнее всего добычу сократят Саудовская Аравия (на 526 тысяч баррелей в сутки) и Объединенные Арабские Эмираты (160 тысяч баррелей в сутки).

Как отметил саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман, этим решением ОПЕК+ не пытается добиться определенной цены для нефти, а действует в интересах стабильности на рынке.

По данным Bloomberg, после решения о снижении добычи нефти Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на ноябрьские фьючерсы для США. При этом для покупателей из Европы и Средиземноморского региона компания цены снизила.

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением ОПЕК+ снизить добычу нефти. Он пояснил, что это приведет к росту цен на топливо.

Журналисты газеты The New York Times отметили, что американский лидер оказался перед сложным выбором: принять жесткие меры против Саудовской Аравии или пытаться вернуть их расположение.

Но последняя его попытка общения с принцем Абдулазизом бен Салманом ни к чему не привели.

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