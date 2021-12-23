США перехватили в Аравийском море рыбацкое судно с автоматами и боеприпасами

Американские военные корабли перехватили рыбацкое судно в северной части Аравийского моря. Представители ВМС США не исключили, что оно перевозило контрабандные оружие и боеприпасы из Ирана.

Сообщение о перехвате судна опубликовал Пятый флот США. После на борту шхуны конфисковали почти 1,4 тысячи автоматов АК-47 и 226,6 тысячи патронов. Перехваченное судно затопили, а изъятое вооружение переправили на военный корабль Штатов.

Американские военные отметили, что международные воды, где было перехвачено судно, используются для контрабанды оружия в Йемен хуситам. При этом пять членов экипажа рыбацкой шхуны заявили, что у них есть гражданство Йемена и они просто плыли к себе домой.

С 2014 года в Йемене продолжается военный конфликт между повстанцами-хуситами и правительством президента республики Абд Раббо Мансура Хади, которое поддерживает Саудовская Аравия. Хуситам оказывает поддержку Иран. В конце декабря прошлого года в Йемене был сформирован новый Кабинет министров под руководством Маина Абдель Малика.