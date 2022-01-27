США передумали вводить санкции против Путина

В настоящее время Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина. Эти действия могли бы создать определенные «технические трудности». Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на осведомленный источник.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — сообщила корреспондент телеканала.

По информации журналистки, в случае, если против лица, с которым Вашингтон ведет переговоры, введут санкции, тому будет трудно путешествовать и координировать свои действия с партнерами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что администрация США не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России в случае усиления эскалации вокруг Украины.

Также Псаки сообщила о том, что власти США будут считать «новым вторжением» любое передвижение российских войск через границу Украины. На это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны Соединенных Штатов и их союзников.