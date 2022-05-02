США передали ВСУ почти все гаубицы, обещанные Украине

ВСУ получили почти все гаубицы, которые США выделили в рамках поддержки украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Заявление ведомства опубликовало РИА «Новости».

Всего за время спецоперации России на Украине Америка успела доставить ВСУ 80% обещанных гаубиц. О сроках остальных поставок пока не сообщается.

«Я могу подтвердить, что 80% гаубиц типа М177 переданы украинцам», — сообщил представитель Пентагона.

По его словам, речь идет о 70 из 90 артиллерийских орудий. Также он сообщил о меньшей мере 170 военнослужащих США, которые обучат украинских солдат обращаться с гаубицами.

Ранее представитель Пентагона Селест Уолландер заявила, что США намерены обеспечить «стратегический провал» России в зоне спецоперации Р на Украине. Об этом написала «Газета.ru».

Днем ранее Пентагон показал на видео поставляемые на Украину бронетранспортеры М113. Всего США планируют поставить ВСУ около 200 таких машин. Эти бронетранспортеры американская армия использует в качестве на вспомогательной техники. Машины для поставки на Украины изъяли у национальной гвардии Америки в нескольких штатах.