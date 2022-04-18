США передали Украине оружие на грани списания. В этом был смысл

Сообщения о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой оружия из-за поставок на Украину, не имеют под собой оснований. У США достаточно запасов, тем более что украинцам они отдают экземпляры, которые находятся на грани списания. Такое мнение в беседе с «360» высказал заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«У США огромное количество оружия. На оружейном комплексе во многом держится экономика США. Часто об этом вспоминают, когда в экономике ситуация не очень хорошая, как сейчас. Чем больше они будут производить оружия, тем больше будет выправляться ситуация. Конечно, никакого разговора о том, что там заканчивается оружие, нет, конечно», — заявил Борзенко.

Он рассказал, на каких условиях ведутся поставки на Украину. По его словам, что-то дается в долг, что-то — как подарок. Однако отдают американцы, как правило, не самое современное оружие. Речь идет о тех экземплярах, которые находятся уже на грани списания.

«Это же прекрасный способ утилизировать старое оружие. Switchblade — это кое-что новое, они опасны для ПТР, БМП, потому что там тонкая броня. Остальное оружие — R-Low — тоже на грани срока использования. Проверяли трофейные — не все срабатывают», — поделился Борзенко.

БТР могут прослужить 20–30 лет. Но они технически устаревают, добавил собеседник «360».

«Средство борьбы с бронетехникой на порядок выше, чем сама бронетехника. Каждые 15–20 лет в бронетехнике придумываются новые формы защиты. Активная броня, например», — рассказал Борзенко.

Может устареть из-за скорости стрельбы, маневренности, отметил эксперт.

«Наши современные танки бьют украинские по одной причине, что те более старые», — заключил журналист.

Ранее агентство Bloomberg написало, что из-за поставок оружия на Украину Штаты могут исчерпать свой запас оружия.