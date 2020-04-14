США передали России штамм коронавируса для будущей вакцины
«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в московский регион вирусные частицы», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы таможни.
Штамм коронавируса доставили в Россию во флаконе весом 88 грамм. Частицы вируса перевозили в термоконтейнере с хладоэлементами, так как для их транспортировки необходимо поддерживать температуру от двух до восьми градусов.
Обычно регистрация и выпуск товара на таможне происходит в течение рабочего дня, но в этот раз инспекторы провели все необходимые процедуры меньше чем за час. В ведомстве отметили, что для импорта товаров компании в России предпочитают выбирать именно Томскую таможню из-за удобной разницы во времени.
Ранее вирусологи рассказали, что создание вакцины от коронавируса займет полтора года. Препарат перед выпуском необходимо будет тщательно протестировать.
Сейчас в России 18 328 человек болеют COVID-19. Уже 1470 пациентов смогли вылечиться и выписаться из больниц. Скончались от инфекции 148 человек.