США передали России штамм коронавируса для будущей вакцины

Российские специалисты получили от американских коллег штамм коронавируса. Он необходим для создания вакцины от инфекции. Томская таможня уже выпустила декларацию на импортированные частицы.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в московский регион вирусные частицы», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы таможни.

Штамм коронавируса доставили в Россию во флаконе весом 88 грамм. Частицы вируса перевозили в термоконтейнере с хладоэлементами, так как для их транспортировки необходимо поддерживать температуру от двух до восьми градусов.

Обычно регистрация и выпуск товара на таможне происходит в течение рабочего дня, но в этот раз инспекторы провели все необходимые процедуры меньше чем за час. В ведомстве отметили, что для импорта товаров компании в России предпочитают выбирать именно Томскую таможню из-за удобной разницы во времени.

Ранее вирусологи рассказали, что создание вакцины от коронавируса займет полтора года. Препарат перед выпуском необходимо будет тщательно протестировать.

Сейчас в России 18 328 человек болеют COVID-19. Уже 1470 пациентов смогли вылечиться и выписаться из больниц. Скончались от инфекции 148 человек.