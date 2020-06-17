США передадут Украине военное оборудование на 60 млн долларов
Соединенные Штаты Америки поставят на Украину военное оборудование на сумму более 60 миллионов долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу посольства США в Киеве в Facebook.
Накануне Управление военного сотрудничества посольства США уже получило все необходимое для отправки оборудование, в его число входят: рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, поставки оружия на Украину извне никак не помогут урегулированию конфликта на Донбассе.