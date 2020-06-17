США передадут Украине военное оборудование на 60 млн долларов

Накануне Управление военного сотрудничества посольства США уже получило все необходимое для отправки оборудование, в его число входят: рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, поставки оружия на Украину извне никак не помогут урегулированию конфликта на Донбассе.